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PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

PKK'lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 14:23
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Mehmetçiğin, "Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği kameraya yansıdı.
PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz
PKK’lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada
PKK'lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada
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