01 Nisan 2025, Salı
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PKK'lı teröristin Mehmetçiğe teslim olma anları kamerada: Türk askeri aman diyene el kaldırmaz
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Pençe Kilit bölgesinde Ramazan Bayramında da devam eden arama tarama faaliyetleri neticesinde terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı. Mehmetçiğin, "Türk askeri aman diyene hiçbir şekilde el kaldırmaz." dediği ve ve teslim olan teröriste su verdiği kameraya yansıdı.