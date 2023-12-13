13 Aralık 2023, Çarşamba
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Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operayon bölgesinden acı haber geldi. Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.