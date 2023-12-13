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Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 09:08
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operayon bölgesinden acı haber geldi. Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil bölgesinde yürüttüğü operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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