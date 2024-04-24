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Pitbull silahla bile durdurulamamış

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 09:42
Adana'da sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı.
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