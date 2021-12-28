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Pitbull neden saldırır? Pitbull cinsi köpekler neden tehlikeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2021 16:27
Son günlerde Pitbull saldırılarına ilişkin haberler medyada sıkça yer alıyor. Peki, Pitbull cinsi köpekler neden tehlikeli? Pitbull neden saldırır? Saldırıların kaynağı insan mı?
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