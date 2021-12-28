28 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pitbull neden saldırır? Pitbull cinsi köpekler neden tehlikeli?
Son günlerde Pitbull saldırılarına ilişkin haberler medyada sıkça yer alıyor. Peki, Pitbull cinsi köpekler neden tehlikeli? Pitbull neden saldırır? Saldırıların kaynağı insan mı?