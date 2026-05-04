Mayısta kış geri döndü! Bolu'da kar etkisini sürdürüyor

Tüm Türkiye bahar güneşinin sıcaklığına kendini hazırlarken, adeta zaman geriye aktı. Mayıs ayının ortasında bastıran şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımın can damarı olan Ankara-İstanbul güzergahını deyim yerindeyse felç etti. D100 Karayolu üzerinde görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bölgede, devrilen ağaçlar yolları kapattı, sürücüler yazlık lastik tuzağına düştü. A Haber ekipleri, kar ve fırtınanın merkez üssünden, Bolu Dağı’ndaki o kritik noktalardan en sıcak görüntüleri aktardı.