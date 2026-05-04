16 yıl sonra bir ilk! Spil Dağı'na Mayısta kar yağdı

Ege Bölgesi, Mayıs ayının ortasında adeta kışı yeniden yaşıyor. Manisa'nın sembolü Spil Dağı, tam 16 yıl aradan sonra Mayıs ayında beyaza bürünerek tarihi bir ana tanıklık etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü; kar yağışı bölgeyi adeta felç ederken, doğanın kalbinde hem görsel bir şölen hem de çetin bir mücadele başladı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, dondurucu soğuğun ve karın merkez üssü Spil Dağı’nın zirvesinden, 1517 metrelik ateş hattından en sıcak detayları aktardı.