Konya Ovası'nda yağışlar yüzde 87 arttı, sulama sistemleri rafa kalktı

Geçtiğimiz yıllarda ağır kuraklık pençesinde kıvranan Konya Ovası, bu yıl aldığı bereketli yağışlarla yeniden hayat buldu. Meteorolojik verilere göre bölgedeki yağışlarda yaşanan yüzde 87'lik artış, hem ürün kalitesini hem de verimi zirveye taşıdı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen bölgedeki son durumu Ziraat Yüksek Mühendisi Mesut İncekara ile yerinde inceledi. Bu yıl buğday ve arpada rekor artış beklenirken, uzmanlar nemin tetiklediği hastalık riskine karşı çiftçilere kritik uyarılarda bulunuyor.