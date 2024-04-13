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Pikachu kasklı motosikletli ormana gömdüğü uyuşturucuyu alırken yakalandı

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Giriş: 13.04.2024 12:58
Sultanbeyli’de ormanlık alanda dron ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede dron ile çalışma yapan polis ekipleri, pikachu kasklı motosikletliyi, gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suç üstü yakaladı. Motosikletli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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