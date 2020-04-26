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'Pide' yalanıyla polisten kaçmaya çalışan gençlere para cezası

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26.04.2020
Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Dışarıya gezmek için çıktıkları anlaşılan 2 gence Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira ceza yazıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulamalara bugün gece saatlerinde de devam edildi.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ataşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda araçlarıyla dolaşan gençler, "Pide almak için evden çıktık" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Pide almak yerine gezmek için dışarıya çıkan ve başka bir ilçede yaşadığı anlaşılan gençlere Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

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