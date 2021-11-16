16 Kasım 2021, Salı
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Pes dedirten hırsızlık! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler
Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şoförü Süleyman Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin." dedi.