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Pes dedirten hırsızlık! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

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Giriş: 16.11.2021 12:47
Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şoförü Süleyman Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin." dedi.
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Otobüsten inerken yanlarında götürdüler
Otobüsten inerken yanlarında götürdüler
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