Pes dedirten hırsızlık! Otobüsten inerken yanlarında götürdüler

Hatay'da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şoförü Süleyman Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin." dedi.

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