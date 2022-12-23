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Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı

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Giriş: 23.12.2022 00:51
Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü. Olayda 29 kişi yaralandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını bildirildi.

Peru'da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

MEKAN KAPATILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

DAHA ÖNCE HOROZ DÖVÜŞLERİNE SAHNE OLMUŞ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

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Peru’da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü: 29 yaralı
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