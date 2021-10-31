31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Perre Antik Kent'indeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı

Perre Antik Kent'indeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 14:54
Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 1500 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen iki erkeğe ait iskeletler bulundu. Yürütülen kazı çalışmalarını inceleyen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "İki genç birey iskeleti olduğu anlaşıldığı gibi yaklaşık 1500 yıllık olduğunu anladık. Bizans dönemine ait olduğunu tespit ettik" dedi.
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Canını hiçe saydı! Araçların arasında yürüdü
Canını hiçe saydı! Araçların arasında yürüdü
Adıyaman’da 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı
Adıyaman'da 1500 yıllık insan iskeletine rastlandı
8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti!
8 yaşındaki kızın üzerinden 15 tonluk kamyon geçti!
Yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
Yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı
Beşiktaş’ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada
Beşiktaş'ta çanta mağazasında gasp girişimi kamerada
Yaşlı teyze dans figürleriyle şaşkına çevirdi
Yaşlı teyze dans figürleriyle şaşkına çevirdi
Zonguldak’tan yürek yakan haber!
Zonguldak’tan yürek yakan haber!
Boğaz’da faciadan dönüldü!
Boğaz'da faciadan dönüldü!
Adıyaman’da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi
Adıyaman'da feci kaza! Kimlikleri belirlenemedi
8 bardağın altında içiyorsanız...
8 bardağın altında içiyorsanız...
Müge Anlı’da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu?
Müge Anlı'da aranan Bilsen Pirpor bulundu mu?
Daha Fazla Video Göster