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Pendik’te palet fabrikasındaki yangın söndürüldü!

Pendik’te palet fabrikasındaki yangın söndürüldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 23:50
Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda palet alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iki binanın çatısı ile bir atölyeye de sıçradı. Atölye ve iki bina tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
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Pendik’te palet fabrikasındaki yangın söndürüldü!
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