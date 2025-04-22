Pendik’te palet fabrikasındaki yangın söndürüldü!

Alınan bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda palet alevlere teslim oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iki binanın çatısı ile bir atölyeye de sıçradı. Atölye ve iki bina tahliye edildi. Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN