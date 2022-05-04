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Pendik’te minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı! O anlar kamerada

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Giriş: 04.05.2022 16:19
İstanbul’un Pendik ilçesinde E-5 karayolunda hareket halindeki panelvan tipi minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere ve ardından da aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atarak yolda durabilen minibüse, hareket halindeki başka bir otomobil duramayarak çarptı. Minibüsün çarpasıyla devrilen aydınlatma direği karşı şeritteki başka bir aracın camına çarparak hasara yol açtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Minibüs bariyerlere çarparak taklalar attı
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