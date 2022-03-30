Pendik’te kadın yolcudan minibüs şoförüne Will Smith tokadı kamerada!

Pendik’te minibüs şoförü ve bir kadın yolcu arasında “Yanlış yola girdin” nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kadın yolcu araya girmek isteyen diğer bir yolcuya çanta ile saldırırken minibüs şoförüne ise direksiyon başındayken adeta Will Smith tokadı attı. O anlar kameraya yansıdı.