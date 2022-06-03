03 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pendik'te İETT otobüsünde 15 yaşındaki kızı taciz eden sapık darp edildi
İstanbul’un Pendik’ ilçesinde İETT aracında alkollü halde yolculuk yapan bir kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacizciye vatandaşların meydan dayağı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.