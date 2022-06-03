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Pendik'te İETT otobüsünde 15 yaşındaki kızı taciz eden sapık darp edildi

İHA
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Giriş: 03.06.2022 19:49
İstanbul’un Pendik’ ilçesinde İETT aracında alkollü halde yolculuk yapan bir kişi, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası ile otobüsten indirilerek vatandaşlar tarafından dövüldü. Tacizciye vatandaşların meydan dayağı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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