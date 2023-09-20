20 Eylül 2023, Çarşamba
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Pendik’te gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı
Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu. Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı. Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “kafam şişti sanane” diye tepki gösterdi.