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Pençe Kilit Harekatı bölgesinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit oldu

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Giriş: 08.03.2023 08:38
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi.18 Şubat'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Avunan, memleketi Bingöl'de son yolcuğuna uğurlandı.
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