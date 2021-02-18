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Pelikan böyle midesine indirdi

İHA
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Giriş: 18.02.2021 15:12
Güncelleme:18.02.2021 17:02
Amasya’da da bir pelikanın gölün kıyısında balıkçının uzattığı balığı yediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde balık tutan İbrahim Çakar, kıyıya kadar gelen bir pelikan ile karşılaştı. Amasya Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı olan Çakar'ın uzattığı bir kiloluk balığı gagasına alan pelikan uzaklaştıktan sonra midesine indirdi.



Kuraklık ve yeterli yağışların düşmemesi nedeniyle su seviyesinin önemli oranda azaldığı göl çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Yedikır Baraj Gölü, ak pelikan türünün Türkiye'deki iki üreme alanından biri özelliği taşıyor.

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