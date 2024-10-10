Pekmeze glikoz tahine tavuk yemi!

Şifa kaynağı olarak gösterilen gıdalardan biri pekmez. Bebeklere dahi veriyoruz bu yüzden. Ama birçok üründe olduğu gibi pekmeze de hile katıyorlar. Son örnek Aydın'dan. Yüzlerce kilo sahte pekmeze piyasaya sürülmek üzereyken el kondu. Pekmezdeki hilenin adı glikoz. Tahinde de var benzer durum. Sahtesinin içinde susam yerine tavuk yemi var.

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