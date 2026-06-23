The Economist: Türkiye küresel krizlerde öne çıkan arabuluculardan biri
İngiltere merkezli The Economist dergisi, uluslararası sistemde yaşanan güç değişimini ele aldığı analizinde Türkiye'yi küresel krizlerde etkisini artıran ülkeler arasında gösterdi. Dergi, Batı merkezli arabuluculuk mekanizmalarının eski ağırlığını kaybettiğini belirtirken, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Afrika Boynuzu'na, Güney Asya'dan enerji diplomasisine kadar uzanan geniş bir alanda aktif rol üstlendiğine dikkat çekti.