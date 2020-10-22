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Pazarda hayrete düşüren sebze! Gören telefonuna sarıldı
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki sebze görenleri hayrete düşürdü. Gören vatandaşlar durup fotoğraf çektirdi.
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki sebze görenleri hayrete düşürdü. Gören vatandaşlar durup fotoğraf çektirdi.