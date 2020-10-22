22 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pazarda hayrete düşüren sebze! Gören telefonuna sarıldı

Pazarda hayrete düşüren sebze! Gören telefonuna sarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2020 13:32
Güncelleme:22.10.2020 13:52
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki sebze görenleri hayrete düşürdü. Gören vatandaşlar durup fotoğraf çektirdi.

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki sebze görenleri hayrete düşürdü. Gören vatandaşlar durup fotoğraf çektirdi.

Pazarda hayrete düşüren sebze! Gören durup fotoğraf çektirdi PAZARDA HAYRETE DÜŞÜREN SEBZE! GÖREN DURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Pazarda gören telefonuna sarıldı
Pazarda gören telefonuna sarıldı
Başkent'te rüşvet iddiası!
Başkent'te rüşvet iddiası!
Uçak yüksek mühendisi A Haber'de değerlendirdi
Uçak yüksek mühendisi A Haber'de değerlendirdi
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Eğitim uçağı neden düştü?
Eğitim uçağı neden düştü?
Pilot yaralı olarak kurtarıldı
Pilot yaralı olarak kurtarıldı
Felaketin eşiğinden dönüldü
Felaketin eşiğinden dönüldü
İstanbul eğitim uçağı düştü!
İstanbul eğitim uçağı düştü!
İğrenç tuzak! Kafede tanışıp sonra...
İğrenç tuzak! Kafede tanışıp sonra...
5 yaşında şaşırtan yetenek
5 yaşında şaşırtan yetenek
Almanya’nın kovid-19 aşısı denenmeye başlandı
Almanya’nın kovid-19 aşısı denenmeye başlandı
Canlı yayın öncesi neye uğradığını şaşırdı!
Canlı yayın öncesi neye uğradığını şaşırdı!
Daha Fazla Video Göster