Paylaşım rekorları kırdı! Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu!

Malatya'da özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu sıkıntılı günlerde dans ederek moral buldu. Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Klip haline getirilen görüntülerde, özel kıyafetli ve maskeli sağlık çalışanlarının hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ettikleri görülüyor.