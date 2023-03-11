11 Mart 2023, Cumartesi
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Paw Guards hakkında korkunç iddialar!
Bir süredir adından söz ettiren Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) ile ilgili şok iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Deprem felaketinin ilk gününden bu yana bölgede hayvanlara yardım ettiğini söyleyen kuruluşun, denetimi altındaki barınaklara bağışlanan TIR'lar dolusu malzemeyi hayvanlara vermediği, bunun yerine onları ekmekle beslediği söyleniyor. Hatta Kahramanmaraşlı hayvanseverler, bu kuruluşu cins kedi ve köpekleri toplayarak satmaya çalışmakla itham ediyor.