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Park tartışmasında komşusunun aracına vurdu! 'Kaydırdım' diyerek özür diledi

Park tartışmasında komşusunun aracına vurdu! 'Kaydırdım' diyerek özür diledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 19:51
Antalya’da dükkanının önüne park edilmesine sinirlenen esnaf park halindeki araca sahibinin gözü önünde kendi aracı ile çarptı, ardından “Kaydırdım yanlışlıkla oldu. Ben şuraya park edecektim” diyerek özür diledi.O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...
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