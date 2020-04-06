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06.04.2020

Paralarını böyle dezenfekte etti: Önce yıkadı sonra da ipe astı!

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar da kendilerince tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Coronaya karşı alınan bu tedbir görenleri gülümsetti.

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı.

Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı.

ÇAMAŞIR İPİNE ASTI

Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

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