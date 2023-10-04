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Palu ailesi davasından karar çıktı! Sanıklara ceza yağdı

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Giriş: 04.10.2023 09:46
Palu ailesi davası Yargıtay'ın kararı bozması sebebiyle yeniden görüldü. Sanık Tuncer Ustael'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aileden 5 kişi de 8 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
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