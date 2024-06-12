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Palet fabrikası alev alev yandı

İHA
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Giriş: 12.06.2024 14:49
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika için Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
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