17 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var
Son dakika haberi... Sezonun ilk palamutları tezgahlarda. Balık fiyatlarında son durum ne? Palamutun tanesi ne kadar? Çupra kaç lira? Levrek ne kadar? Tezgahlarda hamsi ne kadar? Hamsinin kilosu kaç liradan satılacak? Ne kadar düşer? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.