Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Son dakika haberi... Sezonun ilk palamutları tezgahlarda. Balık fiyatlarında son durum ne? Palamutun tanesi ne kadar? Çupra kaç lira? Levrek ne kadar? Tezgahlarda hamsi ne kadar? Hamsinin kilosu kaç liradan satılacak? Ne kadar düşer? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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