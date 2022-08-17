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Videolar Yaşam Videoları Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 12:22
Son dakika haberi... Sezonun ilk palamutları tezgahlarda. Balık fiyatlarında son durum ne? Palamutun tanesi ne kadar? Çupra kaç lira? Levrek ne kadar? Tezgahlarda hamsi ne kadar? Hamsinin kilosu kaç liradan satılacak? Ne kadar düşer? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
Balık fiyatlarında son durum BALIK FİYATLARINDA SON DURUM

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Balık fiyatlarında son durum
Balık fiyatlarında son durum
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