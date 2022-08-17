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Haberler Galeri Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Son dakika haberi... Sezonun ilk palamutları tezgahlarda. Balık fiyatlarında son durum ne? Palamutun tanesi ne kadar? Çupra kaç lira? Levrek ne kadar? Tezgahlarda hamsi ne kadar? Hamsinin kilosu kaç liradan satılacak? Ne kadar düşer? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2022 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 12:23
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Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

15 Ağustos itibarıyla küçük ölçekli balıkçılar için av yasağı kalktı, balıkçılar karaya bereketle döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Tezgahlarda fiyatlar ne durumda? A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Ağustos ayıyla birlikte öncelikle palamutlar artık tezgahlara çıkmaya başladı.

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Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

Tezgahlarda son durum ne? Fiyatlar ne durumda? Hangi balık yenir?

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Palamut... Çupra... Levrek... Hamsi... İstavrit... Balık fiyatları ne durumda? Müjdeyi verdi: Bu sene denizlerde bereket var

"BU SENE BALIĞA DOYACAĞIZ"

Balıkçı esnafı son durumu anlattı;

Bu sene balık bol onun müjdesini verelim bu sene balığa doyacağız. Denizlerde bereket var. Şu an tezgahlara da yansıdı zaten.