16 Ekim 2024, Çarşamba
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Özgür Özel’i görmezden geldiği işçi konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Marmaris ziyaretinde yanına işinden olan bir belediye çalışanı yaklaşmış derdini anlatmak istemişti. Ancak konuşmasına fırsat verilmeden yaka paça uzaklaştırılmıştı. Bu muameleden çok Özgür Özel'in tavrı tepki çekmişti. O işçi konuştu. İşte tüm detaylar…