16 Eylül 2024, Pazartesi
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ÖZEL | İfadeler... Kayıtlar... Organize cinayet ağı çözülüyor mu?
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Baş şüpheli Salim Güran’ın eşi Melek Güran kocasının yalanlarını tek tek deşifre ediyor. İlk günden bu yana haber nöbetini sürdüren A Haber, Narin cinayetindeki en yeni gelişmeleri bir kez daha izleyicilere aktardı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, organize cinayetinde ağında kim, hangi görevi üstlendi? Tutuklu ve serbest isimler kimler? Narin'in ölüm saatinde kim, neredeydi? gibi birçok soruyu cevaplandırdı.