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ÖZEL | İfadeler... Kayıtlar... Organize cinayet ağı çözülüyor mu?

ÖZEL | İfadeler... Kayıtlar... Organize cinayet ağı çözülüyor mu?

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Giriş: 16.09.2024 21:59
Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Baş şüpheli Salim Güran’ın eşi Melek Güran kocasının yalanlarını tek tek deşifre ediyor. İlk günden bu yana haber nöbetini sürdüren A Haber, Narin cinayetindeki en yeni gelişmeleri bir kez daha izleyicilere aktardı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, organize cinayetinde ağında kim, hangi görevi üstlendi? Tutuklu ve serbest isimler kimler? Narin'in ölüm saatinde kim, neredeydi? gibi birçok soruyu cevaplandırdı.
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