Koronavirüs salgınını kontrol altına almadaki en etkin yöntem aşı. 50 milyon aşı Çin'den alındı ve geliyor. Bu konudaki yaşanan tartışmalar ile ilgili soruları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal verdi

Çin aşısı, Çin malı muamelesi görüyor şu an sosyal medyada, Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal bu noktada bilimsel bir açıklık getirdi. Peki aşının faz3 çalışmaları sırasında bildirilmiş yan etkileri neler? Aşıya dair "Uzun dönemde zararlı olabileceği" kanısı halk arasında yaygın bunu değerlendirebilir misiniz?

İşte Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal'ın akıllarda oluşan sorulara verdiği cevaplar:

"İlk günden aşı çalışmaları başlar başlamaz aşılardan hangisi elimde varsa ondan biriyle aşılanırdım Çünkü esas mücadele maske mesafe temizlik ama buna yardımcı olarak gelecek aşıya ihtiyacımız var.

Dünyada her ülkenin nüfusunun yüzde 60'ı bağışıklık kazandığı zaman bu salgın duracağına göre şu anda bunun başka bir yolu yok gibi görünüyor. Biz aşıyı yaptıracağız. Ben açık yüreklilikle söylemek isterim ki aşıyı yaptırırım.

Aşılar yavaş yavaş piyasaya geliyor. Dünya nüfusuna göre bunların edinilmesi çok güç ve hızlı davranmak gerekiyor. Mesela Pfizer Faz3 aşmasına başladığında 100 milyon dozunu satmıştı zaten.

Buna satın almak olarak bakmamak lazım sayın Bakanımızın açıkladığı kullanılması muhtemele aşı için anlaşma yapmak zorundasınız.

Türkiye sona yaklaşmak üzere olan aşıların hepsini edinmek için önemli adımlar attı. Bence çok da yerinde bir davranış gösterdi. Bu aşıların kullanılması bazı şartlara bağlı sözleşmelerde bunlar yazıyor zaten. Faz3 açıklanmış olacak. Türkiye'ye gelen aşılar bütün dünya tarafında kabul ve kontrol edilmiş aşılar."