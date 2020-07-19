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Oyunlarda büyük tehlike! Uzman isim anne ve babaları canlı yayında uyardı

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Giriş: 19.07.2020 09:57
Güncelleme:19.07.2020 10:01
Şiddet içerikli oyunlardaki büyük tehlike! Bilgisayar oyunları çocukları nasıl etkiliyor? Aileler neler yapmalı? Şiddet içerikli oyunlar neler? Çocuklarda hangi etkilere sebep oluyor? Pedagog Gülşah Erten, A Haber canlı yayınında anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu.

Şiddet içerikli oyunlardaki büyük tehlike! Bilgisayar oyunları çocukları nasıl etkiliyor? Aileler neler yapmalı? Şiddet içerikli oyunlar neler? Çocuklarda hangi etkilere sebep oluyor? Pedagog Gülşah Erten, A Haber canlı yayınında anne ve babalara kritik uyarılarda bulundu. Erten, "Çocuklarına ilk eğitimi vermekte geçiyor.Dönem olarak hepimiz sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunları çocuklardan koparmak tamamen mümkün değil bence bu konuda yapılması gereken bu bilinci kazandırmakla başlıyor." dedi.

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