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Oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar AK Parti’den milletvekili adayı oldu: Gençlere güvenen liderle yola devam!

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Giriş: 30.04.2023 13:05
atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Yılmaz Yaşar, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı oldu. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan oyuncu, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış dolaşan ve çocuklar ve gençlerle el ele hareket eden Yaşar, "Gençlere güvenen liderle doğru adamla yola devam." dedi. İşte detaylar...
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