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Oyuncu Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 15:52
Önceki gün Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
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