18 Ağustos 2024, Pazar
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Oyuncu Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Önceki gün Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.