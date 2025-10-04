04 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Oyuncak bebekten uyuşturucu çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 13:27
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı araçta yapılan aramada; 50 parça halinde bez parçasına emdirilmiş (toplamda 49 bin 500 kullanımlık) sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, daralı ağırlığı toplam 256,20 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) hammaddesi ele geçirildi. H.T.K. ve S.K. isimli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. S.K. isimli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
