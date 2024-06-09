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Otoyol ve köprüler Kurban Bayramı’nda ücretsiz mi? Resmi Gazete’de yayımlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 16:43
Bayram öncesi yola çıkacakların beklediği haber geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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