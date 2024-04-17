17 Nisan 2024, Çarşamba
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Güneybatı Çevre Yolu üzerinde bulunan kırsal Çiçekliyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Batman istikametine seyir halindeki plakası ve sürücüsü belirlenmeyen bir otomobil, Yusuf G. idaresindeki 23 ABS 741 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Ayhan G. İle Hıdır G. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.