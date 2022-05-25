25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Otomobilinde diri diri yakılan iş adamının yasak aşkına zorla getirilme kararı
Kocaeli'de iş insanı Mustafa Yılmaz'ın 20 sene önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından dövüldükten sonra otomobiliyle beraber diri diri yakılmasına dair tutuklanan 4 zanlının yargılanmasına devam ediyor. Mahkeme kurulu, Yılmaz'ın gönül ilişkisi yaşadığı kadının zorla ifadeye getirilmesine hükmetti.