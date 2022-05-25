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Otomobilinde diri diri yakılan iş adamının yasak aşkına zorla getirilme kararı

İHA
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Giriş: 25.05.2022 15:37
Kocaeli'de iş insanı Mustafa Yılmaz'ın 20 sene önce yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından dövüldükten sonra otomobiliyle beraber diri diri yakılmasına dair tutuklanan 4 zanlının yargılanmasına devam ediyor. Mahkeme kurulu, Yılmaz'ın gönül ilişkisi yaşadığı kadının zorla ifadeye getirilmesine hükmetti.
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