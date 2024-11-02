Otomobilin çarptığı yaya ikiye bölündü!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde TOKİ konutları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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