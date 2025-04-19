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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 01:20
Kaza, Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (53) idaresindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil İzmir istikametine seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Fadime Azman’a çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Azman kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Azman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti!
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