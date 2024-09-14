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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 15:53
Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler kazayla ilgili inceleme yaptı.
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Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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