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Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 12:46
Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban hayatını kaybetti.
Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti
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