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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

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Giriş: 10.01.2021 08:37
Güncelleme:10.01.2021 09:22
Tayland Bangkok'ta yaşanan olay hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi sonra da otoparka kaçtı. Bakın otomobilin altından nasıl çıkarıldı?

Tayland Bangkok'tan yaşanan olay hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi sonra da otoparka kaçtı. Bakın otomobilin altından nasıl çıkarıldı?

Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü... OTOMOBİLİN ALTINDAN ÇIKAN VAHŞİ DEV KERTENKELE HAYRETE DÜŞÜRDÜ! DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ...
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