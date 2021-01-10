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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü... Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...
Tayland Bangkok'ta yaşanan olay hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi sonra da otoparka kaçtı. Bakın otomobilin altından nasıl çıkarıldı?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 09:23
Akılalmaz olay Tayland'ın Bangkok kentinde yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi.
Sonra da otoparka kaçtı.
Hayvan bakıcılarının ve otopark personelinin dev sürüngeni yakalamaları hiç de kolay olmadı.
İşte o anlar böyle görüntülendi...