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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Tayland Bangkok'ta yaşanan olay hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi sonra da otoparka kaçtı. Bakın otomobilin altından nasıl çıkarıldı?

A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 09:23
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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Akılalmaz olay Tayland'ın Bangkok kentinde yaşandı.

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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi.

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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Sonra da otoparka kaçtı.

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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Hayvan bakıcılarının ve otopark personelinin dev sürüngeni yakalamaları hiç de kolay olmadı.

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Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

İşte o anlar böyle görüntülendi...