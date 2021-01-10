Otomobilin altından çıkan vahşi dev kertenkele hayrete düşürdü! Dünyanın en büyüğü...

Tayland Bangkok'ta yaşanan olay hayrete düşürdü. Dünyanın en büyük kertenkelesi olarak bilinen ve saldırganlığı ile ün salan monitör kertenkele önce bir dükkana girdi sonra da otoparka kaçtı. Bakın otomobilin altından nasıl çıkarıldı?