Otomobil takla atıp eve çarptı sürücü öldü

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Burunucu Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Takla atıp duvara vurup ters duran aracın sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücülerin kazayı fark edip bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN