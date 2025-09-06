06 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı! Faciadan dönüldü
Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı! Faciadan dönüldü

Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı! Faciadan dönüldü

Giriş: 06.09.2025 13:49
Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde A.B. yönetimindeki 35 AZK 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna savruldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak hızla akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendiği anlar yer aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
