Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı! Faciadan dönüldü

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde A.B. yönetimindeki 35 AZK 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonuna savruldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak hızla akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendiği anlar yer aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

