16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 16:43
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin ele geçirildi.
Sahte linkle dolandırıcılık
Sahte linkle dolandırıcılık
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Tescilli Kuytucak narı bahçede 20 lira
Yüksek ivmede az hasar sevindirici
"Yüksek ivmede az hasar sevindirici"
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Sular çekildi mezarlık gün yüzüne çıktı!
Bu benim tekerlekli sandalyem değil ayağım
"Bu benim tekerlekli sandalyem değil ayağım"
Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor
"Fay biriktirdiği enerjiyi patlatıyor"
Depremin izleri A Haber’de!
Depremin izleri A Haber’de!
100 milyonluk vurgun! 26 kişilik çete çökertildi
100 milyonluk vurgun! 26 kişilik çete çökertildi
Özel görmezden geldi! O işçi konuştu
Özel görmezden geldi! O işçi konuştu
Camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Tutuklandılar
Camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Tutuklandılar
İstanbul’dan kartpostallık görüntüler!
İstanbul'dan kartpostallık görüntüler!
Daha Fazla Video Göster