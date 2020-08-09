Otobüste maske çene altına inince ortalık karıştı

Antalya'da biri kadın iki kişi halk otobüsünde maskesini çene altında tutunca yolcular tarafından uyarıldı. Sonrasında bakın neler yaşandı.

Otobüs içinde maske takmadılar. Kendilerini uyaran diğer yolcularla tartıştılar

Antalya'da bir halk otobüsüne binen iki kişi maskesini çene altına çekti, tartışmaya neden oldu.

Biri, kendisini uyaranlara maskesini yere atarak cevap verdi.

Otobüsteki maske tartışmasından bunalan şoför, ikiliyi son kez uyardı.

Olumsuz yanıtını alınca kapıları kilitleyip polise haber verdi.

Ancak şoförün de maskesi çene altındaydı.

Otobüs içinde kilitli kalan diğer yolcular da geçen her dakika boyunca gerildi

Bir süre sonra gelen polis ikiliyi aşağı indirip karakola götürdü.

Maske takmadıkları için idari para cezası uygulandı.

